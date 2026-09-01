Ucraina sotto attacco: missili e droni russi colpiscono Kiev

È un nuovo attacco su vasta scala quello lanciato dalla Russia contro Kiev e la regione circostante. Missili balistici e droni hanno colpito nella notte diversi obiettivi, provocando vittime e feriti e causando ingenti danni a strutture civili, abitazioni e infrastrutture ferroviarie. Le autorità ucraine riferiscono di incendi e distruzioni in più punti della capitale e nell’area metropolitana. Tra le vittime figurano anche sei ferrovieri, mentre diversi civili sono rimasti feriti, tra cui un bambino.

L’attacco

Un “massiccio” attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno diverse persone a Kiev e nella regione circostante, hanno dichiarato stamattina le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall’esercito.

Le dichiarazioni

Secondo Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l’esercito russo ha condotto “un massiccio attacco con missili e droni da combattimento” e ha deliberatamente preso di mira “strutture civili ed edifici residenziali. Una persona è stata uccisa” e un’altra ferita nell’attacco a un’attività commerciale a Boryspil, ha riferito il funzionario. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di cinque piani e ferito otto persone, tra cui un bambino.

Le vittime

Nella notte a Kiev sette persone sono rimaste uccise in seguito a un attacco missilistico balistico russo contro un deposito ferroviario e altre infrastrutture ferroviarie; sei di queste erano ferrovieri. Un altro ferroviere è ferito in ospedale. Come riporta Ukrinform, l’annuncio è stato dato su Facebook dal presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, Oleksandr Pertsovsky. “Attacchi balistici notturni su Kiev, diretti contro il deposito ferroviario e altre infrastrutture ferroviarie – ha dichiarato il dirigente – L’attacco balistico ha causato la morte di sette persone, sei delle quali sono nostri dipendenti. Un nostro collega è ricoverato in ospedale per le ferite riportate; il nostro ospedale si trova nelle vicinanze e sta ricevendo tutta l’assistenza necessaria”. “Decine di persone sono riuscite a mettersi in salvo nei centri di accoglienza, le stiamo aiutando a riprendersi” ha proseguito. Il dirigente ha spiegato che sono stati registrati “molti danni. Siamo qui dalla notte scorsa. Nelle vicinanze c’è un’officina completamente distrutta. I soccorritori stanno ancora spegnendo diversi incendi. Il traffico è stato bloccato in due tratti, poi ha riaperto”, ha riportato il capo di Ukrzaliznytsia.

Fonte Ansa