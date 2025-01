Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 1065. In 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’Ucraina meridionale è stata bersaglio di 361 attacchi russi su dieci località, tra cui Zaporizhzhia. Sul fronte internazionale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, se non ci sarà un accordo a breve per l’Ucraina con la Russia verranno imposte più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti.

L’attacco

Almeno due persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite, tra cui un bimbo di due mesi, in un attacco lanciato nella notte contro la città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. In città sono state udite almeno quattro esplosioni.

Fonte: Ansa