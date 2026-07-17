Ucraina: raid missilistico russo su Odessa

Nuovo attacco russo contro l’Ucraina durante la notte. La città portuale di Odessa è stata colpita da un raid missilistico che ha provocato almeno due vittime e otto feriti, tra cui due bambini. L’esplosione ha danneggiato abitazioni, una scuola materna, un edificio religioso e altri obiettivi civili. Le autorità locali denunciano l’ennesimo bombardamento contro aree densamente popolate, mentre prosegue l’escalation del conflitto.

Gli attacchi

Due morti e otto feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo ha comunicato il vicesindaco Oleksandr Filatov: “Un missile ha colpito un edificio residenziale. Purtroppo, due persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano otto feriti, tra cui due bambini», ha scritto su Telegram Filatov, che aggiunge: “Sono stati danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell’attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti”.

Fonte Ansa