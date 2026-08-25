Ucraina: proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev

La guerra in Ucraina torna a registrare una notte di intensi attacchi incrociati, con raid russi simultanei contro quattro importanti città ucraine e un’azione di Kiev in territorio russo. Esplosioni, incendi e danni agli edifici residenziali sono stati segnalati a Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, mentre nel Krasnodar un incendio ha interessato la raffineria petrolifera Afipsky, colpita dall’attacco ucraino.

Gli attacchi

La Russia ha colpito nella notte, simultaneamente, quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Lo riferisce l’agenzia ucraina Rbc, citando l’Aeronautica militare. Un razzo ha colpito il quartiere di Osnovyansky, a Kharkiv, uccidendo una persona. L’Ucraina ha invece lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio Afipsky. Lo riferisce ‘Kyiv Independent’ citando canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato nella raffineria.

Fonte Ansa