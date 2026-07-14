Ucraina: l’Ue apre una nuova fase nei negoziati di adesione

Prosegue il cammino dell’Ucraina verso l’ingresso nell’Unione europea con un nuovo passo significativo. Durante la terza Conferenza di adesione Ue-Ucraina, Bruxelles ha ufficialmente aperto il Cluster 6, dedicato alle relazioni esterne, confermando il proprio impegno a favore dell’allargamento. Dopo il via libera al Cluster 1 sui fondamentali, la nuova decisione rappresenta un ulteriore avanzamento nel complesso percorso di integrazione europea di Kiev.

I negoziati

L’Ue ha aperto il Cluster 6, dedicato alle relazioni esterne, nei negoziati di adesione con l’Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza Conferenza di adesione Ue-Ucraina. “Con l’apertura del Cluster 6, il Consiglio ha dimostrato l’impegno dell’Ue nei confronti dell’allargamento”, ha dichiarato il ministro irlandese per gli Affari europei, Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell’Ue. Byrne ha definito la decisione “un’importante pietra miliare” nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall’Ue con l’Ucraina, dopo il Cluster 1 sui fondamentali.

Le dichiarazioni

ll ministro Byrne ha accolto con favore lo “slancio continuo nella candidatura dell’Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi” e ha sottolineato che, “nonostante la guerra di aggressione della Russia sia oggi più letale che in qualsiasi altro momento dall’inizio dell’invasione su larga scala”, Kiev “ha compiuto progressi significativi e un reale sforzo per allineare la propria legislazione all’acquis dell’Ue”. Per Byrne, i risultati raggiunti dall’Ucraina nel processo di adesione “nelle circostanze più difficili sono ancora più impressionanti”. “La conferenza di oggi dimostra non solo l’impegno dell’Unione europea verso il processo di adesione dell’Ucraina, ma anche quello dell’Ucraina verso il suo percorso europeo, la nostra Unione e i nostri valori”, ha aggiunto Byrne, rivolgendo un incoraggiamento a Kiev a proseguire le riforme, “in particolare nei settori fondamentali”, e assicurando che nei prossimi mesi il lavoro proseguirà per far avanzare ulteriormente la candidatura ucraina “in linea con la metodologia esistente dell’allargamento”. “L’Ucraina appartiene alla famiglia europea e guardiamo con favore al giorno in cui potremo accoglierla nell’Unione europea”, ha concluso.

Il punto di vista di Kiev

“Il nostro piano non cambia: entro la fine del 2027 vogliamo adottare e iniziare ad attuare tutta la legislazione necessaria” per aderire all’Ue. Lo ha dichiarato il vice primo ministro ucraino per l’Integrazione europea ed euro-atlantica, Taras Kachka, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sui tempi del percorso di adesione di Kiev. Kachka ha sottolineato che l’Ucraina “non parte da zero”, avendo già raggiunto “un elevato livello di recepimento dell’acquis europeo” attraverso l’attuazione dell’Accordo di associazione con l’Ue. Secondo il vicepremier, l’apertura dei cluster negoziali rappresenta “l’ingresso nella fase finale dei negoziati”, quella in cui l’Ucraina potrà dimostrare di aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti. Sull’apertura dei prossimi cluster, ha aggiunto, “tutti i documenti sono pronti” e la decisione dipende ora dall’unità dei 27 Stati membri. “Penso che andrà tutto bene”, ha detto. Kachka ha quindi rivendicato i progressi compiuti sullo Stato di diritto, tradizionalmente uno dei capitoli più complessi del negoziato. “Tutte le istituzioni sono operative e le riforme strutturali stanno producendo risultati”, ha affermato, evocando in particolare la riforma della giustizia. “È questo – ha concluso – il punto di partenza che rende ragionevole la nostra ambizione di completare tutto entro la fine del prossimo anno”.

Fonte Ansa