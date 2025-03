Ucraina, Kiev colpita da un attacco di droni

Diversi droni hanno colpito Kiev nelle scorse ore. Alcuni edifici della capitale sono stati gravemente danneggiati innescando incendi ai piani superiori delle abitazioni. Tre persone sono rimaste uccise.

Gli attacchi

Un drone russo ha colpito un condominio a Kiev. Lo hanno riferito funzionari ucraini, aggiungendo che i servizi di emergenza sono sul posto, scrivono i media internazionali. “Secondo le informazioni disponibili, tre persone sono morte, tra cui una bambina di cinque anni. Altre 10 sono rimaste ferite. Tra i morti ci sono un padre di famiglia e la sua bambina. E il più giovane dei feriti dell’attacco russo ha solo 11 mesi”, si legge in un comunicato stampa. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore, alla vigilia dei negoziati per porre fine al conflitto in programma in Arabia Saudita. Alcuni edifici della capitale sono stati colpiti da questi attacchi, innescando incendi ai piani superiori degli edifici.

Gli incendi

Gli attacchi hanno anche innescato incendi in almeno altri due distretti, ha detto il sindaco della città, Vitali Klitschko. Kiev, la sua regione circostante e la metà orientale dell’Ucraina erano sotto allerta antiaerea, secondo l’aeronautica militare ucraina. “Restate nei rifugi!” ha scritto Klitschko su Telegram.

I droni utilizzati

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con un record di 122 droni kamikaze di tipo Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 97 di essi sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese.

