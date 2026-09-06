Ucraina: il doppio fronte della diplomazia Usa per cercare di fermare la guerra

Si riapre il canale diplomatico tra Washington, Mosca e Kiev nel tentativo di imprimere una svolta ai negoziati sull’Ucraina. Dopo tre ore di colloqui al Cremlino, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner si preparano a raggiungere oggi la capitale ucraina. Un confronto definito “estremamente franco” dal Cremlino, nel quale sono state presentate diverse idee dell’amministrazione Trump per arrivare alla fine del conflitto. Al centro anche le cause profonde della guerra e le condizioni per una pace duratura.

Gli sviluppi

Gli inviati Usa per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di tre ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di “piani sostanziali” per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati “estremamente franchi”. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.

Fonte Ansa