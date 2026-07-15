Esteri

Ucraina: cresce il numero dei bambini vittime della guerra

Nel solo mese di giugno 123 bambini sono rimasti uccisi o feriti in Ucraina: è il dato più alto dall'aprile 2022

Di redazione
Foto di Jade Koroliuk su Unsplash

La guerra in Ucraina continua a colpire duramente i civili e, in particolare, i bambini. Gli ultimi dati diffusi dalle Nazioni Unite mostrano un nuovo e drammatico aumento del numero di minori uccisi o feriti durante il mese di giugno, confermando l’intensificarsi delle conseguenze del conflitto sulla popolazione più vulnerabile. L’organizzazione umanitaria Save the Children lancia un nuovo appello alla comunità internazionale, denunciando il peggioramento della situazione sul terreno e chiedendo misure immediate per garantire la protezione dei bambini e il rispetto del diritto internazionale umanitario.

Il rapporto

Sono stati 123 (7 morti e 116 feriti) i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina nel solo mese di giugno. Si tratta del dato più elevato dall’aprile 2022, quando furono 209 i bambini uccisi o feriti. A riferirlo è Save the Children sulla base dell’ultimo rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani pubblicato ieri.

Le dichiarazioni

“La guerra in Ucraina sta distruggendo le vite dei bambini. Che si trovino negli asili, nelle loro case o per strada, non esiste più un luogo sicuro per loro – ha dichiarato Sonia Khush, direttrice di Save the Children in Ucraina -. Secondo i nostri operatori questo è uno dei periodi più difficili dall’inizio del conflitto su larga scala: gli attacchi sono più frequenti, più intensi e sempre più imprevedibili. I missili sempre più potenti oggi distruggono intere sezioni di condomini, attraversando le abitazioni da parte a parte. È necessario un intervento urgente per proteggerli e porre fine a queste gravi violazioni”. Dal febbraio 2022, il team di Save the Children in Ucraina ha raggiunto oltre 4,7 milioni di persone, tra cui più di 1,9 milioni di bambini. Di questi, 448.000 hanno ricevuto supporto educativo.

Fonte Agensir

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