Ucraina: continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev

La guerra in Ucraina vive una nuova fase di forte escalation, con una massiccia offensiva di droni lanciata da Kiev contro il territorio russo e una nuova ondata di attacchi da parte di Mosca sulle città ucraine. I raid hanno provocato vittime in entrambi i Paesi, mentre cresce la preoccupazione per il coinvolgimento, seppur indiretto, dei Paesi Nato. Sul fronte diplomatico, intanto, le principali potenze europee cercano di rafforzare il proprio ruolo in vista di possibili negoziati di pace.

La situazione

L’Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall’inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due Paesi parla di almeno dodici persone morte nei raid. E nel pieno dell’escalation, un F-18 spagnolo impegnato nella missione di polizia aerea della Nato ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania: secondo il quartier generale militare dell’Alleanza il velivolo “sembra essere russo”, anche se sono ancora in corso le verifiche. Comunque, un nuovo episodio che porta la guerra direttamente sul fianco orientale della organizzazione nordatlantica.

Il fronte diplomatico

Sul fronte diplomatico, intanto, Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per i futuri negoziati sull’Ucraina, nel tentativo di assicurare all’Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un’intesa tra Washington e Mosca che lasci ai margini gli alleati europei. Secondo il New York Times, che cita cinque funzionari europei, Parigi e Berlino guidano lo sforzo, mentre Londra si muoverebbe con maggior cautela per non compromettere ulteriormente la ‘special relationship’ con gli Usa e i rapporti con il presidente americano Donald Trump. L’iniziativa dell’E3 risponderebbe anche alla richiesta di Volodymyr Zelensky di garantire a Kiev e all’Europa un posto al tavolo: “Non si può lasciare una questione così solo nelle mani di Trump”, si continua a ripetere nelle cancellerie europee. Intanto la notte tra sabato e domenica ha segnato una nuova accelerazione della guerra a lunga distanza.

Il fronte russo

Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto circa 1.500 droni ucraini sull’intero territorio nazionale. Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha riferito che circa 600 erano diretti verso la capitale, mentre il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha definito quella di oggi “una delle più massicce” offensive degli ultimi anni. Il bilancio più grave in Russia è stato registrato nella regione meridionale di Rostov, dove cinque persone sono rimaste uccise. Un’altra vittima è stata segnalata nella regione di Mosca, dove un drone ha colpito l’abitazione di un uomo di 83 anni, e una settima nella regione di Belgorod, in un attacco contro un autobus. A Podolsk, a sud della capitale russa, è stato poi colpito nuovamente un magazzino di Wildberries, il maggiore gruppo russo dell’e-commerce, già preso di mira nelle ultime settimane dall’Ucraina con l’accusa di contribuire alla logistica militare di Mosca. Secondo Kiev sono stati messi fuori uso sette centri logistici su dieci di Wildberries.

Fonte Ansa