Ucraina, bombardamenti russi su Kiev: colpiti diversi edifici residenziali

Nuova notte di bombardamenti sull’Ucraina, con Kiev bersaglio di un intenso attacco russo condotto con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno dieci vittime e decine di feriti, mentre diversi edifici residenziali sono stati gravemente danneggiati. L’offensiva, avvenuta poche ore dopo l’allarme lanciato dal presidente Volodymyr Zelensky, ha costretto migliaia di cittadini a cercare rifugio nelle stazioni della metropolitana.

L’attacco

Nella notte, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo dieci persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent. Il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi.

Gli edifici colpiti

Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell’edificio crollata in seguito all’impatto di un missile. Altri edifici residenziali sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo, mentre l’aeronautica ucraina avvertiva della presenza di diverse decine di missili diretti verso Kiev. In risposta ai lanci missilistici, l’aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese.

Fonte Ansa