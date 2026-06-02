Ucraina: bombardamenti russi su Kiev

La guerra torna a colpire con forza l’Ucraina in una notte segnata da intensi bombardamenti russi su più fronti. Kiev è stata investita da un attacco combinato che ha causato quattro morti, almeno 58 feriti e gravi danni in diversi quartieri, con incendi e interruzioni di corrente. Raid hanno interessato anche Dnipro e Kharkiv, mentre un attacco di droni ucraini ha provocato una vittima nella regione russa di Kursk.

Gli attacchi

I raid russi tornano a colpire forte l’Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un ‘attacco combinato’: 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout il bilancio dell’offensiva sulla città più importante del Paese.

Le dichiarazioni

Come riporta Ukrinform, secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, dei 58 feriti “40 sono stati ricoverati in ospedale dai medici. Tra cui due bambini”. A seguito del massiccio attacco alla capitale, si sono registrati danni in diverse zone della città: in sette distretti, sempre secondo Ukrinform.

Le altre aree colpite

Un attacco alla città di Dnipro, nell’Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita, da 15 droni d’attacco e 2 missili: almeno dieci i feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk.

Fonte Ansa