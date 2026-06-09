Esteri

Ucraina: bombardamenti russi a Kharkiv

Dall'inizio della guerra, secondo i dati ONU, oltre 15.800 civili hanno perso la vita

Di redazione
Foto di Ivan Skorovarov su Unsplash

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime. Nelle prime ore della giornata, una nuova serie di raid aerei russi ha colpito la regione di Kharkiv, nell’est del Paese, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre sei. Le autorità locali denunciano l’ennesimo attacco contro aree abitate, mentre il bilancio umano del conflitto, iniziato nel febbraio 2022, continua ad aggravarsi drammaticamente giorno dopo giorno.

I bombardamenti

Raid aerei russi sulla regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre sei, secondo quanto annunciato dalle autorità locali nelle prime ore di oggi. “Tre persone sono state uccise in un attacco nemico” a Chuhuiv, ha dichiarato il governatore militare della regione Oleg Synegubov, mentre il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito di sei feriti nella sua città. I bombardamenti russi causano quasi quotidianamente morti e feriti nelle zone residenziali dell’Ucraina. Kiev risponde colpendo regolarmente obiettivi nei territori occupati, ma anche in territorio russo.

Le vittime

Dall’invasione russa dell’Ucraina iniziata nel febbraio 2022, almeno 15.850 civili sono stati uccisi e 44.800 feriti nel Paese, secondo l’ultimo bilancio delle Nazioni Unite compilato ad aprile.

Fonte Ansa

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