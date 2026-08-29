Ucraina: attacco russo con droni su Kiev

Kiev è stata nuovamente bersagliata da un attacco con droni lanciato dalla Russia. Nelle prime ore di questa mattina, diverse esplosioni sono state avvertite in vari punti della capitale, mentre le autorità hanno diffuso un nuovo allarme aereo. L’aeronautica militare ucraina ha segnalato la presenza di velivoli senza pilota nella regione, alcuni dei quali diretti verso la città, invitando i residenti a mettersi al riparo.

L’attacco

La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l’agenzia ucraina Rbc, che ha citato il canale Telegram dell’aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente.

Le dichiarazioni

“A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell’allarme”, ha dichiarato l’Amministrazione militare della città di Kiev (Kgva). Contemporaneamente, l’aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale.

Fonte Ansa