Esteri

Ucraina: attacco russo con droni su Kiev

Sono stati bombardati diversi quartieri di Kiev: le autorità hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi

Di redazione
Foto di Алесь Усцінаў : https://www.pexels.com/it-it/foto/esplosione-a-kiev-20-03-2022-11542689/

Kiev è stata nuovamente bersagliata da un attacco con droni lanciato dalla Russia. Nelle prime ore di questa mattina, diverse esplosioni sono state avvertite in vari punti della capitale, mentre le autorità hanno diffuso un nuovo allarme aereo. L’aeronautica militare ucraina ha segnalato la presenza di velivoli senza pilota nella regione, alcuni dei quali diretti verso la città, invitando i residenti a mettersi al riparo.

L’attacco

La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l’agenzia ucraina Rbc, che ha citato il canale Telegram dell’aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente.

Le dichiarazioni

“A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell’allarme”, ha dichiarato l’Amministrazione militare della città di Kiev (Kgva). Contemporaneamente, l’aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
San Giovanni Battista, il martirio per non aver accettato compromessi

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE