Ucraina: attacco russo a Lebyazhe

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni contro il villaggio di Lebyazhe, nel distretto di Chuhuiv, nella regione ucraina di Kharkiv. Secondo quanto riferito dal governatore Oleg Synegubov, le forze russe hanno impiegato sei droni. Le esplosioni hanno provocato incendi e gravi danni alle abitazioni, mentre i servizi di emergenza sono impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Gli attacchi

La notte scorsa le forze armate russe attaccato con sei droni il villaggio di Lebyazhe, nel distretto di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Lo ha riferito – come riporta l’agenzia Unian – il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov. Inoltre, un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti.

Le dichiarazioni

“Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato”, ha aggiunto Synegubov.

Fonte Ansa