Ucraina: attacco missilistico russo sulla capitale

Kiev è tornata sotto attacco nella notte, quando un nuovo raid missilistico ha colpito la capitale ucraina. Dopo l’attivazione dell’allarme aereo, sono stati uditi il rumore di un missile e due forti esplosioni. La popolazione ha reagito dirigendosi rapidamente verso i rifugi, mentre resta alta la tensione per il rischio di ulteriori bombardamenti.

L’attacco

Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo – riferiscono fonti giornalistiche – sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi.

Fonte Ansa