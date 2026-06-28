Esteri

Ucraina: attacco missilistico russo su Kiev

Esplosioni in città, difesa aerea in azione. Le autorità invitano la popolazione a restare nei rifugi

Di redazione
Foto di Dmytro Tolokonov su Unsplash

Nuova notte di guerra in Ucraina, dove Kiev è stata bersaglio di un attacco missilistico russo. Diverse esplosioni hanno scosso la capitale mentre entravano in funzione le difese aeree. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare i rifugi, mentre proseguono le operazioni per contrastare l’offensiva e verificare eventuali danni o vittime.

L’attacco

Nella notte, le truppe russe hanno sferrato un attacco missilistico contro Kiev. Lo riferisce l’agenzia ucraina Rbc citando il Comando militare della capitale e il sindaco Vitali Klitschko. Quasi contemporaneamente al suono delle sirene, gli abitanti di Kiev hanno udito diverse forti esplosioni, almeno cinque. Il sindaco ha comunicato che in città sono operative le forze di difesa aerea e ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi.

Fonte Ansa

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