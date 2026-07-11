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Ucraina: attacco missilistico russo nell’area di Kiev

Almeno cinque esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico

Di redazione
Foto di Andrii Motygullin su Unsplash

Kiev è tornata nel mirino delle forze armate russe: diverse esplosioni hanno scosso la capitale, mentre le autorità hanno attivato l’allarme antiaereo per un attacco missilistico. I residenti sono stati invitati a raggiungere immediatamente i rifugi e a seguire le indicazioni delle autorità.

Gli attacchi

Almeno cinque esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l’allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell’AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione.

Le dichiarazioni

“Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri!”, ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale.

Fonte Ansa

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