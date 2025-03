Turchia, arrestato il sindaco di Istanbul

Il primo cittadino di Istanbul, Ekrem Imamoglu, al suo secondo mandato, coinvolto in un’inchiesta su corruzione e terrorismo, è stato arrestato. Ordini di detenzione nei confronti di decine di altri politici, giornalisti e uomini d’affari. Vietate le manifestazioni.

L’arresto

La polizia turca ha arrestato oggi il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo aver fatto irruzione in casa sua. Lo rende noto lui stesso su X. I media locali riferiscono che l’operazione è collegata a un’indagine per corruzione. Figura di spicco dell’opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, Imamoglu ha affermato: “Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia nazione”. Uno dei suoi assistenti ha detto che il sindaco di Istanbul è stato e portato al quartier generale della polizia.

Le accuse

L’ordine di arresto per Imamoglu è stato emesso sulla base delle accuse di “estorsione, corruzione, frode e turbativa d’asta da parte di un’organizzazione criminale” e per “favoreggiamento nei confronti dell’organizzazione terroristica Pkk”, riferiscono vari media turchi. Nei raid della polizia di questa mattina, oltre a Imamoglu sono state arrestate circa cento persone ritenute a lui vicine, tra cui il noto giornalista Ismail Saymaz. “Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò”, ha affermato il sindaco ritenuto il principale rivale di Erdogan, nel messaggio su X con il quale ha annunciato il suo arresto.

Le proteste

Il Chp, il maggior partito di opposizione in Turchia con il quale Imamoglu è stato eletto per due volte come sindaco di Istanbul, ha definito l’arresto come “un colpo di Stato contro la volontà nazionale”. Ieri l’Università di Istanbul aveva annullato il diploma di laurea di Imamoglu, ottenuto nei primi anni ’90, ritenendolo falso. Il sindaco recentemente aveva annunciato l’intenzione di volersi candidare per la presidenza alle prossime elezioni, in programma nel 2028, e uno dei requisiti per essere Presidente della Repubblica in Turchia è avere ottenuto una laurea. Negli ultimi mesi, il sindaco è stato messo sotto inchiesta per diversi capi d’accusa, tra cui “tentativo di influenzare la magistratura“, mentre nel 2022 era stato condannato a oltre due anni di carcere per insulto a pubblico ufficiale, in una sentenza che gli vieta anche di partecipare alla vita politica ma è ancora oggetto di inchiesta da parte della corte d’appello che non l’ha ancora confermata.

La chiusura dei social

La Prefettura di Istanbul ha ordinato la chiusura temporanea – fino a nuovo avviso – di alcune fermate della rete metropolitana della città, tra cui quella della centrale piazza Taksim: lo riportano alcuni media turchi. La decisione sarebbe stata presa per impedire potenziali proteste in centro da parte dei sostenitori del sindaco di Istanbul. Come ha potuto constatare l’ANSA, al momento i social X, Instagram, YouTube, Facebook e altri non sono raggiungibili dalla Turchia. Vietate anche fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa.

