La guerra in Ucraina, gli equilibri geopolitici e il futuro degli accordi sul controllo degli armamenti nucleari sono al centro degli incontri diplomatici in corso a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato il leader russo Vladimir Putin in un colloquio bilaterale durato circa 40 minuti, ribadendo la volontà di contribuire alla fine del conflitto. Il confronto si inserisce in una giornata di intensi contatti diplomatici, caratterizzata anche dal rafforzamento dei rapporti tra Mosca e Pechino e dall’atteso vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

Il resoconto

Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, in occasione dell’incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping a Shenzhen. “Stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse – credo di poter parlare a nome di entrambi – davvero molto”, ha affermato. Durante l’incontro bilaterale durato “35-40 minuti”, il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo statunitense Donald Trump hanno discusso della risoluzione del conflitto ucraino e delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yury Ushakov, sottolineando che “è stato un buon incontro”. “Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino”, ha affermato Ushakov, citato da Tass. Secondo il consigliere, Putin è apparso di “ottimo umore” dopo l’incontro con il suo omologo americano.

Il bilaterale

Il presidente statunitense Donald Trump ha avuto un incontro bilaterale con il leader russo Vladimir Putin a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. L’accesso alla sala è stato fortemente limitato: all’interno è stata ammessa una sola telecamera televisiva. Si tratta del settimo incontro in presenza tra i due leader, che si erano visti l’ultima volta in Alaska nel 2025 per negoziati sulla guerra in Ucraina, conclusi senza un accordo. Il summit è durato circa 40 minuti. Trump è stato visto lasciare l’area in cui i due leader avevano parlato. Con Putin erano presenti il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, il vicepremier e ministro delle Finanze Anton Siluanov, il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov e l’inviato speciale Kirill Dmitriev. La delegazione statunitense comprendeva il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro del Tesoro Scott Bessent. A breve avrà inizio lo storico trilaterale con Xi Jinping. “Colpa di Obama – ha detto Trump prima del summit – se Russia e Cina si sono avvicinate”.

La giornata di ieri

La giornata di ieri si è aperta con il faccia a faccia con lo zar russo, al quale Xi ha riservato parole inequivocabili. Le relazioni tra Cina e Russia, ha detto, sono “salde come una montagna“, resistono ai cambiamenti dello scenario internazionale e contribuiscono a portare stabilità. I due Paesi, ha aggiunto, devono approfondire la cooperazione, anche quella militare. L’obiettivo dichiarato è costruire insieme un ordine mondiale multipolare. Un messaggio che Putin ha fatto proprio, parlando di un approccio costruttivo condiviso per costruire un ordine più giusto. Ma a Shenzhen Xi non ha riservato a Putin il gesto più spettacolare della giornata. Quello è toccato a Trump, accolto personalmente sulla pista dell’aeroporto, con tappeto rosso, picchetto militare, banda e sorvolo di caccia. I due si sono stretti la mano e abbracciati. Una scena inconsueta per il protocollo cinese: secondo il South China Morning Post, bisogna tornare al 1959, quando Mao Zedong accolse Nikita Krusciov, per trovare un precedente simile. Xi ha ricambiato la visita di Stato negli Usa di settembre, quando era stato Trump ad accoglierlo all’aeroporto di Washington. “La Cina è un Paese che valorizza la cortesia e la reciprocità”, ha spiegato. I due presidenti si sono poi ritrovati insieme a Putin al buffet del banchetto di benvenuto, dove Trump e il leader russo si sono stretti la mano e hanno scambiato brevemente qualche parola, con Xi presente.

I temi

Dietro il cerimoniale cinese c’è una questione politica sostanziale. Per Pechino, mantenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti resta una priorità, nonostante la competizione strategica, le tensioni commerciali e lo scontro per l’accesso alle tecnologie avanzate. La tregua commerciale raggiunta tra Xi e Trump e prorogata per altri due mesi ha congelato una nuova escalation tariffaria, ma non ha risolto le divergenze su terre rare, semiconduttori e catene di approvvigionamento. Il presidente cinese ha ribadito al suo omologo Usa l’auspicio di costruire un rapporto “costruttivo e strategicamente stabile” tra le due potenze. Pechino vuole evitare che il confronto economico comprometta gli scambi e le prospettive di crescita. Non a caso, all’Apec Xi ha esortato i Paesi dell’Asia-Pacifico a contrastare il protezionismo e difendere il libero scambio e ha invocato la difesa dell’ordine internazionale del dopoguerra, oltre a una maggiore cooperazione nell’intelligenza artificiale, altro terreno di competizione con Washington. Il banco di prova sarà il primo incontro trilaterale fra i tre leader. Nell’agenda figurano guerra in Iran e controllo degli armamenti nucleari, mentre Trump ha manifestato l’intenzione di affrontare anche la questione ucraina, ufficialmente esclusa. Pechino ha evitato finora di assumere un ruolo negoziale diretto sulla guerra, pur mantenendo stretti rapporti con Mosca. Per Xi sarà un’occasione per valutare come incidere sugli equilibri internazionali senza compromettere il rapporto con nessuno dei due interlocutori. Kiev auspica che Cina e Usa facciano pressione su Putin per finire la guerra.

Il nucleare

Sul nucleare, invece, il nodo è il futuro degli accordi sul controllo degli arsenali dopo la scadenza, a febbraio, del trattato New Start. Trump vorrebbe coinvolgere anche Pechino in un nuovo accordo, ma Xi è riluttante. L’arsenale cinese è ancora molto inferiore a quelli statunitense e russo e il governo non intende accettare limiti negoziati su una base di partenza così diseguale. Più possibilità di dialogo potrebbero esserci sui rischi dell’Ia nella deterrenza nucleare, dalla gestione dei sistemi di allerta al mantenimento del controllo umano sulle decisioni di impiego delle armi atomiche. L’Iran è l’altro dossier centrale: il conflitto con Usa e Israele e il programma nucleare degli ayatollah restano al centro delle tensioni. Washington punta a ottenere garanzie, mentre Pechino mantiene rapporti con la Repubblica islamica e sostiene una soluzione diplomatica. Resta sullo sfondo la Corea del Nord, con l’ipotesi di un incontro tra Trump e Kim Jong-un ancora senza conferma.

Fonte Ansa