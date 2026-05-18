Trump: “Sospeso attacco all’Iran di domani, in corso negoziati seri”

La tensione resta alta in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, sul suo social Truth, di aver sospeso l’attacco contro l’Iran in programma domani su richiesta dei Paesi del Golfo Persico. Sarebbero in corso “seri negoziati” che porteranno ad un “accordo che risulterà pienamente accettabile”, ha scritto. Un punto fondamentale, ha ribadito l’inquilino della Casa Bianca, resta “nessuna arma nucleare per l’Iran”, sottolineando poi che ha avvisato di tenersi pronti per un assalto su vasta scala.

Stop all’attacco

Donald Trump annuncia di aver sospeso il “pianificato attacco all’Iran” in programma domani su richiesta dell’Emiro del Qatar, del principe ereditario dell’Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. “Ho impartito istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo dello Stato Maggiore Congiunto, Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l’attacco contro l’Iran programmato per domani”, ha scritto sul suo social Truth.

Diplomazia al lavoro

La sospensione dell’attacco contro l’Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché “sono ora in corso seri negoziati” che – ad avviso dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan – porteranno ad un “accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”.

No nucleare iraniano

Un accordo con l’Iran “includerà un aspetto fondamentale: nessuna arma nucleare per l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, spiegando che pur avendo cancellato l’attacco in programma domani, ha dato “disposizione” al capo del Pentagono Pete Hegseth e al capo dello stato maggiore Daniel Caine “di tenersi pronti a procedere con un assalto su vasta scala contro l’Iran, con preavviso immediato, nell’eventualità in cui non venga raggiunto un accordo accettabile”

Fonte Ansa