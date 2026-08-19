Esteri

Trump sospende i dazi al 50% contro il Canada: “Raggiunto un accordo”

Il presidente Usa ha congelato l’entrata in vigore dei nuovi dazi verso il Canada. Sul tavolo anche il possibile rilancio del progetto dell’oleodotto Keystone XL

Di redazione
Foto di Walter Martin su Unsplash

Donald Trump annuncia la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti scattare domani, dopo il raggiungimento di un’intesa tra Washington e Ottawa, ancora da formalizzare. Il presidente statunitense parla di un accordo raggiunto e rilancia anche l’ipotesi di riportare in vita il progetto dell’oleodotto Keystone XL, fermato durante la presidenza Biden.

Le dichiarazioni

“Ho sospeso i dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore domani mattina per un periodo di tre giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti – previa finalizzazione dei documenti – hanno raggiunto un ACCORDO! Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da “Sleepy Joe” Biden, potrebbe risorgere dalla tomba! “. Lo scrive Donald Trump su Truth.

Fonte Ansa

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