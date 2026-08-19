Trump sospende i dazi al 50% contro il Canada: “Raggiunto un accordo”

Donald Trump annuncia la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti scattare domani, dopo il raggiungimento di un’intesa tra Washington e Ottawa, ancora da formalizzare. Il presidente statunitense parla di un accordo raggiunto e rilancia anche l’ipotesi di riportare in vita il progetto dell’oleodotto Keystone XL, fermato durante la presidenza Biden.

Le dichiarazioni

“Ho sospeso i dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore domani mattina per un periodo di tre giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti – previa finalizzazione dei documenti – hanno raggiunto un ACCORDO! Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da “Sleepy Joe” Biden, potrebbe risorgere dalla tomba! “. Lo scrive Donald Trump su Truth.

Fonte Ansa