Trump: “Siamo nelle fasi finali dei negoziati con l’Iran”

I negoziati Usa-Iran sono entrati nelle fasi finali. “Vedremo cosa accadrà”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ribadito che Teheran non può avere l’arma nucleare. Intanto il testo di un accordo per mettere la parola fine alla guerra in Medio Oriente sembra essere quasi pronto, riporta Iran International riprendendo l’emittente televisiva araba Al Arabiya.

Trump: “Vedremo cosa accadrà”

“Siamo nelle fasi finali dei negoziati con l’Iran. Vedremo cosa accadrà”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che o si raggiungerà un accordo oppure “dovremo intraprendere azioni un po’ spiacevoli. Speriamo, tuttavia, che ciò non accada”. L’Iran vuole un accordo disperatamente, ha ribadito Trump lasciando la porta aperta a qualsiasi scenario. “Potremmo dover colpire l’Iran più duramente. Forse no”, ha detto insistendo sul fatto che l’Iran non può avere l’arma nucleare. “Se lo consentiamo farà esplodere l’intero Medio Oriente e Israele. Non accadrà”, ha aggiunto.

Il testo dell’accordo

Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l’emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L’annuncio del completamento potrebbe arrivare “entro poche ore”. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell’esercito pachistano, Asim Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.

Fonte Ansa