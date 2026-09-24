Trump riceve Xi: “Un’amicizia fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli”

I leader delle due principali potenze mondiali si incontrano negli Stati Uniti. Il presidente cinese Xi Jinping visita gli Usa e viene ricevuto a Washington dal suo omologo americano Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca afferma che tra loro si è sviluppata un’amicizia fondata sul rispetto reciproco e gli interessi vitali dei rispettivi popoli, il presidente della Repubblica popolare esorta alla cooperazione sincera tra Cina e Usa, soprattutto sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La visita

La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Usa cade “in un importante momento della storia americana”. Lo ha detto Donald Trump, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, riferendosi ai 250 anni della nascita degli Usa. Il presidente Xi e la first lady Peng “arrivano in un momento importante per l’America. Il 250/mo anniversario della nostra fondazione. Domani visiteremo gli Archivi Nazionali per ammirare alcuni dei più grandi tesori di quella storia gloriosa, tra cui la Dichiarazione d’Indipendenza, la Costituzione degli Stati Uniti e la Carta dei Diritti (Bill of Rights)”, ha aggiunto Trump. “Vedremo anche testimonianze di un rapporto lungo e prezioso, qualcosa di davvero straordinario, e degli scambi culturali tra Cina e Stati Uniti: proprio come i nostri antenati attraversarono l’oceano secoli fa per commerciare, apprendere e costruire un mondo migliore, anche i nostri due Paesi fanno lo stesso, e ne siamo molto orgogliosi, così come lo siamo di questo rapporto. Collaborando, il presidente Xi ed io abbiamo compiuto progressi enormi”, ha concluso il tycoon.

Una grande amicizia

Con il presidente cinese Xi Jinping è stata sviluppata “una vera e grande amicizia”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, in merito agli incontri avuti con il leader cinese fin dal suo primo mandato presidenziale. “A maggio abbiamo avuto il grande privilegio di farvi visita a Pechino, dove avete accolto la nostra delegazione con un’ospitalità straordinaria e meravigliosa. Ora, Melania ed io abbiamo l’onore di ospitarvi a Washington”, ha aggiunto Trump, rilevando che Xi “è il primo leader cinese in assoluto a compiere una seconda visita di stato formale” in America. “Dalla mia prima elezione nel 2016, il presidente Xi ed io abbiamo stretto un’amicizia, una vera, grande amicizia, fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli. Abbiamo trascorso del tempo insieme in tutto il mondo: dalla Germania all’Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, da Pechino a Palm Beach, in Florida. Ma, cosa notevole, questo è il nostro primo incontro qui alla Casa Bianca”.

Cooperare con sincerità

“Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell’umanità“. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, sottolineando che “io e il presidente Trump abbiamo costruito un rapporto personale”. Per questo, ha aggiunto, “incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità”. “Cina e Stati Uniti devono garantire che l’IA si sviluppi sotto il “controllo umano”. Lo ha detto il presidente Xi Jinping, parlando alla Casa Bianca, riconoscendo che i due Paesi hanno “un ruolo di leadership” nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Le questioni urgenti

Il presidente americano Donald Trump ha anticipato che avrebbe discusso di “questioni urgenti” nei colloqui con l’omologo cinese cinese Xi Jinping, nel bilaterale alla Casa Bianca. “Durante questa visita, discuteremo anche di questioni urgenti riguardanti la sicurezza, la tecnologia e la superintelligenza. Le decisioni che prenderemo oggi in questi ambiti potranno promuovere la pace e la prosperità per i decenni a venire”, ha aggiunto il tycoon.

Fonte Ansa