Esteri

Trump: “L’America sta vincendo di nuovo”

Nel discorso conclusivo dell’Independence Day, Donald Trump ha messo in risalto la forza militare degli Stati Uniti

Di redazione
Donald Trump Foto di Molly Riley via Imagoeconomica

Tra richiami al patriottismo, promesse per il futuro e affondi politici, Donald Trump dal palco delle celebrazioni dell’Independence Day ha ribadito la propria visione degli Stati Uniti. Davanti a migliaia di sostenitori riuniti al National Mall, il presidente ha celebrato la potenza militare americana, rilanciato la corsa allo spazio e chiesto una stretta sulle regole elettorali. Il discorso ha alternato riferimenti storici, temi di politica interna e messaggi di forza rivolti agli avversari degli Stati Uniti.

Il discorso

Il presidente americano Donald Trump ha parlato a lungo della potenza militare Usa, ripetendo che le forze armate iraniane sono state “annientate” durante la guerra di quest’anno. “L’America è una nazione di vincenti e oggi il nostro Paese sta vincendo di nuovo”, ha detto parlando dal palco sul National Mall, esortando il Congresso ad approvare la legge che impone l’identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come “Save America Act”, attualmente bloccata al Campidoglio. “Non ci sarà il voto per corrispondenza”, ha previsto Trump, salvo alcune eccezioni legate a malattia o disabilità. Nel corso del discorso, il tycoon ha evocato gli eroi americani, da Davy Crockett ai fratelli Wright, fino ai Marines che combatterono a Iwo Jima, presentando sul palco l’equipaggio della navicella spaziale Artemis II: “Andremo sulla Luna e da lì proseguiremo verso Marte”. “La bandiera a stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell’oblio in passato, e lo farà di nuovo se necessario”, ha detto Trump, collegando la Guerra Fredda all’attualità: ha sostenuto che il comunismo ha mostrato “il suo volto orribile proprio qui in America”, aggiungendo: “È come un cancro: bisogna estirparlo, e bisogna farlo in fretta”. Trump ha invitato sul palco i veterani per rendere omaggio a bandiere storiche. Una bandiera sventolò durante il D-Day, ha raccontato; un’altra, ha aggiunto, fu drappeggiata sulla bara di Abraham Lincoln.

Fonte Ansa

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