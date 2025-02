Trump: “I colloqui con Russia e Ucraina stanno andando bene”

Le parole e i piani di Donald Trump con Russia e Ucraina per giungere alla pace hanno suscitato reazioni diverse. Mentre Washington e Mosca procedono con le discussioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di escludere Kiev dai negoziati. Un tale scenario, secondo Zelensky, potrebbe avere gravi ripercussioni per tutti i soggetti coinvolti.

Le parole di Donald Trump

I colloqui con Russia e Ucraina stanno andando molto bene”. Lo sostiene il presidente americano Donald Trump, che in campagna elettorale ha promesso di mettere fine al conflitto tra i due paesi in tempi brevi. “Parliamo” con Kiev e Mosca, afferma Trump. “Abbiamo in programma incontri e colloqui con varie parti: penso che queste discussioni stiano effettivamente andando piuttosto bene”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti.

La posizione di Zelensky

Il dialogo tra Washington e Mosca sul conflitto in Ucraina, “già in corso” come ha detto il presidente Usa, sembra preoccupare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che ha avvertito che sarebbe “molto pericoloso” proseguire i colloqui senza il coinvolgimento di Kiev. “Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell’Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti”, ha sottolineato il presidente ucraino in una lunga intervista concessa all’americana Associated Press, scelta forse per far arrivare il più chiaramente possibile il suo messaggio proprio all’inquilino della Casa Bianca.

Fonte: Ansa