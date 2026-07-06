Trump: “Faremo l’accordo con l’Iran o finirò il lavoro”

Medio Oriente e guerra in Ucraina al centro di alcune dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla vigilia del vertice Nato ad Ankara, in Turchia. L’inquilino della Casa Bianca, parlando dallo Studio Ovale, ha affermato che o con l’Iran si raggiungerà un accordo “o finirò il lavoro”. “In un modo o nell’altro vinciamo”, ha aggiunto. Trump ha anche dichiarato che sia il presidente russo Vladimir Putin che l’ucraino Volodymyr Zelensky vogliono far finire la guerra, dicendo che “ne parleremo al vertice della Nato”.

La fine della guerra

“Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente”. Lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. “Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della Nato“, ha aggiunto.

L’accordo o la ripresa degli attacchi

Donald Trump ha ribadito le minacce a Teheran. “O faremo l’accordo con l’Iran o finirò il lavoro”, ha detto nello Studio Ovale. “In un modo o nell’altro vinciamo”, ha aggiunto.

Cambio di regime

“Non cerco un cambio di regime in Iran anche se questo lo è”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale ribadendo che le capacità nucleari di Teheran sono state distrutte. “Andremo a raccogliere la polvere nucleare. Quello è rimasto”, ha detto.

Fonte Ansa