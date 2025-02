Trump: “Dazi del 25% su acciaio e alluminio”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, nelle prossime ore annuncerà nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio.

L’annuncio

“Annuncerò dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio lunedì“. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Martedì o mercoledì, inoltre, Trump annuncerà dazi reciproci che entreranno in vigore quasi subito. Parlando alla Fox nel pre-game del Superbowl, è poi tornato a parlare del Canada che “farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa”, aggiungendo che “perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada”. Trump ha quindi sostenuto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma che potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.

Gli orizzonti

Il presidente statunitense ha poi proclamato il 9 febbraio come “il giorno del Golfo d’America” ed ha firmato la proclamazione a bordo dell’Air Force One, mentre il pilota lo interrompeva e faceva osservare ai passeggeri che stavano sorvolando proprio il Golfo del Messico, da lui recentemente ribattezzato. “Dobbiamo unirci. Ma c’è un’unica cosa che può” far centrare questo obiettivo: “il successo. Il successo unisce il Paese“, ha aggiunto Trump sottolineando che la differenza fra queste prime tre settimane e il primo mandato è che allora “avevo una forte opposizione. Non avevo il sostegno di cui avevo bisogno”. “Penso che sia un bene che il presidente vada al Super Bowl”, ha messo in evidenza.

Fonte: Ansa