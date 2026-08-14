Treno deraglia nel sud dell’Inghilterra: 20 feriti, due sono gravi

Paura nel sud-est dell’Inghilterra, dove un treno pendolare molto affollato è deragliato nei pressi di Lewes, nell’East Sussex. Il convoglio, proveniente da Londra, trasportava circa 150 persone quando è uscito dai binari nel pomeriggio. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, prestando assistenza ai passeggeri coinvolti. Il bilancio provvisorio parla di venti feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni.

Il deragliamento

Venti persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell’Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza.

La dinamica e i passeggeri coinvolti

Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando è deragliato poco prima delle 16:00 (15:00 GMT), ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell’incidente nell’East Sussex mostravano almeno tre vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell’incidente rimane sconosciuta. L’incidente ha coinvolto un treno della Southern Rail, che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica.

Fonte Ansa