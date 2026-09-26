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Thailandia: dichiarato lo stato di calamità per le inondazioni a Bangkok

In Thailandia, a causa delle forti piogge in corso, è stata dichiarata l'emergenza in tutti i 50 distretti di Bangkok

Di redazione
Foto di Kevin Wang su Unsplash

Le autorità di Bangkok hanno dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale thailandese, dopo giorni di piogge torrenziali che hanno provocato estese inondazioni. L’emergenza interessa diverse aree della città, dove l’acqua ha invaso strade, abitazioni e attività commerciali, mentre i canali hanno raggiunto livelli elevati. Secondo il governatore Chadchart Sittipunt, da giovedì sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia. Le autorità stanno lavorando per pompare l’acqua e assistere le persone maggiormente esposte.

La decisione

Le autorità della città di Bangkok hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale, a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre, secondo il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt, da giovedì sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia sulla capitale thailandese. “L’acqua continua a salire. È difficile uscire adesso. L’acqua mi arriva alla vita”, ha dichiarato all’Afp Somkid Pheuk-ngam, una commessa di 67 anni che vive vicino a un canale nei pressi del centro. “Non posso andare da nessuna parte. Il mio negozio è chiuso da due giorni”, ha aggiunto, affermando di non aver visto inondazioni simili in città da quindici anni.

La situazione

La pioggia cade quasi senza sosta da giovedì pomeriggio, allagando le strade, facendo straripare i canali di Bangkok e infiltrandosi nei numerosi edifici che li costeggiano. Secondo il governatore, la zona più colpita è quella orientale della città. “Continua a piovere e stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di pompare l’acqua, ma i canali sono pieni”, ha dichiarato ai giornalisti. Il governatore ha incoraggiato i pazienti costretti a letto nelle loro case e che dipendono da apparecchiature mediche vitali a prendere in considerazione un ricovero temporaneo in ospedale. Nel 2011, gravi inondazioni in tutta la Thailandia avevano causato oltre 500 vittime e danneggiato milioni di abitazioni.

Fonte Ansa

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