Terremoto in Venezuela: sale il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi. Secondo il ministro della Salute, Carlos Alvarado, i morti accertati sono almeno 235, mentre proseguono le ricerche di eventuali superstiti tra le macerie. Nelle ultime ore, però, arrivano anche segnali di speranza: un neonato è stato estratto vivo da un edificio crollato a La Guaira e una donna è stata salvata a Chacao, circa 24 ore dopo le due forti scosse di magnitudo superiore a 7 che hanno devastato il Paese.

Le vittime

È di almeno 235 morti l’ultimo bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 dopo le violente scosse di magnitudo superiore a 7.

Fonte Ansa