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Terremoto in Venezuela: sale il bilancio delle vittime

Il ministero della Salute di Caracas ha aggiornato il numero delle vittime ad almeno 235: continuano senza sosta le operazioni di soccorso nelle aree più colpite dal sisma

Di redazione
Foto di YANGHONG YU su Unsplash

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi. Secondo il ministro della Salute, Carlos Alvarado, i morti accertati sono almeno 235, mentre proseguono le ricerche di eventuali superstiti tra le macerie. Nelle ultime ore, però, arrivano anche segnali di speranza: un neonato è stato estratto vivo da un edificio crollato a La Guaira e una donna è stata salvata a Chacao, circa 24 ore dopo le due forti scosse di magnitudo superiore a 7 che hanno devastato il Paese.

Le vittime

È di almeno 235 morti l’ultimo bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 dopo le violente scosse di magnitudo superiore a 7.

Fonte Ansa

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