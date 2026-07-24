Terremoto in Venezuela, Msf: migliaia di persone vivono in strada

Seimila persone vivono ancora in strada a un mese dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Se i campi temporanei ospitano migliaia di persone, c’è chi è ancora accampato senza un riparo adeguato né servizio essenziali, è l’allarma di Medici senza frontiere. L’organizzazione umanitaria opera con quattro cliniche mobili ed effettua visite mediche e consulti psicologici. L’acqua, la protezione e l’assistenza per la salute mentale sono i bisogni più urgente della popolazione, afferma.

Sfollati senza un riparo

A un mese dal doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, circa 6.000 persone continuano a vivere accampate in strada a Caracas e nello Stato costiero di La Guaira, senza un riparo adeguato né servizi essenziali. A denunciarlo è Medici senza frontiere (Msf), che definisce la situazione “una crisi complessa e prolungata” e chiede un rafforzamento degli aiuti umanitari. Secondo i dati ufficiali citati dall’organizzazione, i due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno causato quasi 5.400 morti e oltre 23.000 sfollati ospitati in 107 campi temporanei. Altre 6.000 persone, però, restano all’aperto: circa 3.000 a Maiquetía, nello Stato di La Guaira, davanti a edifici gravemente danneggiati, e un numero analogo lungo l’Avenida Bolívar, nel centro di Caracas.

Le necessità più urgenti

“Le necessità più urgenti riguardano l’accesso all’acqua potabile, a un rifugio adeguato, all’assistenza per la salute mentale e alla protezione“, sottolinea Msf. L’organizzazione opera con quattro cliniche mobili, tre a La Guaira e una a Caracas, dove ha effettuato oltre 2.000 visite mediche e più di cento consulti psicologici. “Le persone che assistiamo presentano spesso sintomi di ansia e temono che una nuova scossa possa provocare il crollo degli edifici quando rientrano nelle loro case per recuperare beni essenziali”, ha spiegato il vicecoordinatore delle emergenze di Msf, David Garcia. Secondo l’organizzazione, lutti, distruzione delle abitazioni e carenza di risorse aggravano ulteriormente le condizioni dei sopravvissuti.

Fonte Ansa