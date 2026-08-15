Terremoto in Indonesia: edifici danneggiati e vittime in aumento

Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l’isola di Flores, in Indonesia, causando danni agli edifici oltre alla perdita di vite umane. Lo ha riferito il capo dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle catastrofi (Bnpb). Le autorità hanno revocato l’allerta tsunami, pur continuando a monitorare il livello del mare. L’arcipelago indonesiano è sposto all’attività sismica e vulcaniche per via della sua posizione sulla “Cintura di fuoco del Pacifico”.

I danni e le vittime

Secondo le autorità locali in Indonesia, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38. Il capo dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle catastrofi (Bnpb) ha fornito la cifra aggiornata durante una conferenza stampa, riferisce Sky News Uk. La Bnpb ha inoltre comunicato un aggiornamento sui social media che 54 abitazioni in tre regioni dell’isola di Flores sono state gravemente danneggiate. Altre nove abitazioni hanno subito danni moderati e undici danni lievi. Tra gli altri edifici danneggiati figurano sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e un istituto scolastico.

La “Cintura di fuoco del Pacifico”

Il vasto arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sulla “Cintura di fuoco del Pacifico“. Dopo aver lanciato l’allarme per un rischio tsunami con onde da mezzo metro a tre metri nelle province di Nusa Tenggara Orientale, Nusa Tenggara Occidentale e Sulawesi Meridionale, le autorità hanno revocato l’allerta. “Ma continueremo a monitorare il livello del mare”, ha assicurato Wijayato, un funzionario dell’agenzia geofisica nazionale, ai giornalisti durante una conferenza stampa. In precedenza, agli abitanti della zona era stato raccomandato di allontanarsi dalla costa o di raggiungere zone più elevate. “Esortiamo le persone lungo la costa settentrionale di Flores e nelle aree meridionali, nelle isole meridionali e nella regione meridionale, a evacuare autonomamente e immediatamente”, ha dichiarato Abdul Muhari, un funzionario dell’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi.

Le testimonianze

I giornalisti dell’AFP hanno visto gli abitanti della parte settentrionale dell’isola di Flores allontanarsi di corsa dalla costa, temendo una devastante ondata d’acqua. Su alcune case, intere sezioni delle facciate erano crollate. L’epicentro del terremoto, che ha colpito alle 5:58 del mattino ora locale (le 23:58 in Italia) a bassa profondità, si trovava a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, secondo l’Usgs (Servizio Geologico degli Stati Uniti). “All’improvviso, ha iniziato a tremare e sono andato nel panico”, ha detto all’AFP Lukas Lotar, un responsabile della gestione dei pazienti dell’ospedale. “Anche i pazienti sono fuggiti dall’ospedale; il terremoto era forte. Ho visto che i muri si erano crepati”, ha aggiunto. Yulian Juita Ekalia, di Ruteng, una città a circa 158 chilometri a ovest dell’epicentro, ha raccontato: “Non ho mai sentito un terremoto di tale magnitudo. Sembrava di essere su un trampolino; è stato davvero terrificante”. “Mentre correvo fuori, tutto in casa è caduto: la televisione, i trofei di mio figlio, gli scolapiatti, le valigie sopra gli armadi. Quando sono uscita, mio figlio e i miei vicini erano già fuori, urlando di paura”, ha detto la donna di 37 anni per telefono

Fonte Ansa