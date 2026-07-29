Esteri

Terremoto in Giappone: sale il bilancio delle vittime

Le autorità di Tokyo parlano di almeno 13 vittime e oltre 100 feriti

Di redazione
Foto Vatican News

Drammatico bilancio nel Giappone sudoccidentale dopo il violento terremoto di ieri. La premier Sanae Takaichi ha confermato la morte di almeno 13 persone e oltre 100 feriti, oltre a gravi crolli, incendi e infrastrutture distrutte. L’attenzione dei soccorritori resta altissima: si cercano ancora diversi dispersi sotto le macerie di un centro commerciale e di una cartiera andati completamente distrutti.

Il bilancio

Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. “Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade”, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.

Fonte Ansa

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