Terremoto in Giappone: sale il bilancio delle vittime

Drammatico bilancio nel Giappone sudoccidentale dopo il violento terremoto di ieri. La premier Sanae Takaichi ha confermato la morte di almeno 13 persone e oltre 100 feriti, oltre a gravi crolli, incendi e infrastrutture distrutte. L’attenzione dei soccorritori resta altissima: si cercano ancora diversi dispersi sotto le macerie di un centro commerciale e di una cartiera andati completamente distrutti.

Il bilancio

Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. “Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade”, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.

Fonte Ansa