Terremoto in Colombia, sale a 314 il bilancio delle vittime

Le vittime del sisma di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia, provocando una vasta emergenza in 15 dipartimenti, sono sale a 314. Oltre 262mila persone sono state coinvolte e migliaia risultano ferite, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra le macerie. Ingenti anche i danni a case, edifici pubblici, scuole e infrastrutture. I soccorritori hanno finora tratto in salvo 364 persone, mentre le autorità continuano a coordinare gli interventi nelle aree maggiormente colpite dal sisma.

Le vittime

È salito a 314 il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia, con epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Lo riferisce l’Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (UNGRD), nel bilancio aggiornato alle 12.30 di oggi. Le persone colpite dal sisma sono 262.154, appartenenti a 147.464 famiglie in 471 Comuni di 15 dipartimenti. I feriti sono 4.437, mentre 262 persone risultano ancora disperse. I soccorritori hanno tratto in salvo 364 persone e proseguono le ricerche tra le macerie.

Le abitazioni danneggiate

Ingenti anche i danni alle abitazioni: 136.946 risultano danneggiate e 30.664 distrutte. Sono stati inoltre colpiti 5.809 edifici, dei quali 302 sono crollati. L’emergenza ha interessato 352 strutture sanitarie, 3.470 istituti scolastici, 4.971 centri comunitari, 449 strade, cinque aeroporti, 105 acquedotti e 58 ponti stradali. Coinvolti anche 1.694 animali, 549 dei quali sono stati salvati.

Fonte Ansa