Terremoto in Colombia, è emergenza: nasce il Fondo Milagro per la ricostruzione

La Colombia continua a fare i conti con le drammatiche conseguenze del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito il Paese lunedì. Il bilancio è salito a 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi, mentre oltre 53mila persone risultano coinvolte nell’emergenza. Le autorità proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree maggiormente colpite e la valutazione dei pesanti danni alle infrastrutture. Per coordinare gli aiuti e sostenere la ricostruzione, il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro.



Il bilancio del terremoto

Il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente Abelardo de la Espriella. I dispersi sono 496, mentre oltre 53mila persone risultano colpite dall’emergenza. L’epicentro del sisma è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales e Armenia restano in allerta rossa. Il terremoto ha provocato il crollo di 257 strutture e danneggiato 129 tratti stradali, 20 ponti e 43 acquedotti. Due aeroporti hanno riportato danni.

Le operazioni di identificazione delle vittime

Secondo l’Istituto di Medicina legale, sono stati ricevuti 202 corpi, dei quali 122 sono stati finora identificati. Le operazioni di identificazione e consegna delle salme alle famiglie proseguono a Palmira e Tuluá, nel dipartimento del Valle del Cauca. Le autorità continuano intanto le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree più colpite.

La creazione del Fondo Milagro

Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del “Fondo Milagro”, nell’ambito dell’emergenza economica dichiarata per affrontare la crisi provocata dal terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito il Paese lunedì e causato finora 265 morti.

“Il Fondo Milagro sarà un’entità che canalizzerà risorse nazionali e internazionali per la ricostruzione di ospedali, centri educativi, abitazioni, strade e aeroporti”, ha dichiarato de la Espriella, sottolineando la necessità di concentrare gli interventi nelle zone più colpite.

La ricostruzione delle infrastrutture

Il fondo servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Il sisma ha provocato finora 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall’emergenza. Intanto proseguono le operazioni di ricerca e soccorso e le autorità valutano i danni alle infrastrutture.

Fonte Ansa