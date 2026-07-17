Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Messico: evacuazioni preventive nel Chiapas

Una forte scossa di terremoto, registrata al largo delle coste del Messico, è stata avvertita nel Paese centramericano e in Guatemala. Le autorità non hanno finora riscontrato danni nel corso dei loro sopralluoghi e invitano la popolazione a mantenere la calma. Nello Stato del Chiapas, dove il sisma è stato percepito in modo molto forte sono state ordinate evacuazioni preventive. Successivamente una replica del sisma, stavolta di magnitudo 5.1, è stata sentita principalmente in Guatemala e nel Messico meridionale, facendo scattare i protocolli di emergenza-

Il terremoto

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, al largo delle coste occidentali del Messico. Lo riporta Usgs, la United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala.

Evacuazioni preventive

La protezione civile del Messico segnala che la scossa di terremoto di 7.3 registrata questa mattina al largo della costa occidentale del Messico è stato avvertito principalmente nello stato del Chiapas, e in particolare nella località di Frontera Hidalgo, al confine con il Guatemala. Secondo quanto si afferma in una nota al termine di un rilevamento preliminare “il terremoto è stato percepito in modo forte, senza segnalazioni di effetti” e “sono state ordinate evacuazioni preventive“.

Il messaggio del presidente Sheinbaum

“Dopo il sisma di magnitudo 7.4 a sudovest di Huixtla e quelli registrati a Ciudad Hidalgo, ho conversato con i governatori di Chiapas e Tabasco, Stati che non riportano danni fino a questo momento”. Lo riferisce la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, in un post su X, sottolineando che “sono stati attivati protocolli anche negli Stati confinanti”. “Il ministero della Marina raccomanda di non avvicinarsi alle spiagge nelle prossime sei ore per rischio di tsunami. È importante seguire le raccomandazioni della protezione civile. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi sul territorio per valutare possibili danni strutturali e coordinare misure preventive. Continueremo con le informazioni”, conclude il messaggio del capo dello Stato.

La replica

Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata al confine tra Messico e Guatemala, dopo il forte terremoto che questa mattina ha colpito il territorio dei due Paesi. Lo ha reso noto il Servizio sismologico del Guatemala, precisando che il nuovo sisma ha avuto epicentro a 91 chilometri da La Esperanza, nella località messicana di El Zapotal, a una profondità di 5 chilometri. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma, verificare le condizioni delle abitazioni, evitare gli edifici che presentano danni visibili e seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità. Le verifiche sono ancora in corso in diverse aree del Paese. Al momento non sono state segnalate vittime né danni gravi, mentre resta in vigore l’allerta tsunami lungo l’intera costa del Guatemala. La replica segue il terremoto principale registrato in mattinata, con epicentro nel dipartimento guatemalteco di Quetzaltenango e una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita in gran parte del Guatemala e anche negli Stati meridionali del Messico, facendo scattare evacuazioni preventive e l’attivazione dei protocolli di emergenza. Nel centro storico di Città del Guatemala sono stati evacuati edifici pubblici, uffici e attività commerciali. Nei pressi del Parque Central decine di persone hanno lasciato gli immobili per motivi di sicurezza, mentre alcune sono state soccorse sul posto dopo aver accusato crisi di panico

Fonte Ansa