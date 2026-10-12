Terremoto a Panama: oltre 400 edifici danneggiati, la solidarietà del Celam

Un forte evento sismico ha scosso nei giorni scorsi la Repubblica di Panama, causando diffusi danni materiali ma fortunatamente senza provocare vittime mortali. Di fronte alle difficoltà vissute dalle comunità locali e all’impegno immediato delle autorità nella gestione dell’emergenza, la Chiesa latinoamericana ha voluto far sentire la propria voce di sostegno spirituale e materiale. Il messaggio diffuso dai vescovi sottolinea l’importanza dell’unità, della speranza e dell’aiuto reciproco per affrontare insieme la complessa fase di ripristino dei territori e delle strutture danneggiate.

Solidarietà ecclesiale e primi bilanci del sisma

Dopo il terremoto di 7,7 che ha colpito Panama venerdì scorso, con epicentro vicino a Pitaloza Arriba, sulla costa pacifica della penisola di Azuero, la Presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico (Celam) ha inviato una lettera a mons. José Domingo Ulloa, arcivescovo di Panama e presidente dell’Episcopato, in solidarietà con le famiglie colpite. “Vogliamo farvi giungere la nostra vicinanza fraterna, la nostra preghiera e la nostra solidarietà con voi e con tutto il popolo di Panama in queste circostanze difficili”, si legge nel messaggio. i danni per il sisma ammontano a più di 400 edifici. Fino a questo momento si sono registrati 28 feriti con lesioni lievi, nessun deceduto e più di 300 evacuati. Le autorità di protezione civile hanno decretato lo stato di emergenza nazionale e approvato un fondo fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione delle infrastrutture.

L’accompagnamento pastorale e i danni alle comunità

“Ci uniamo a tutti i vescovi panamensi nell’accompagnamento pastorale delle famiglie colpite, di coloro che hanno subito danni nelle loro case e beni, delle persone ferite e di tutte le comunità che oggi necessitano di consolazione, speranza e sostegno solidale”, scrive ancora la Presidenza del Celam, che condivide anche la propria preoccupazione per i danni causati alle chiese e ad altri spazi che sono segno della fede e luoghi di incontro per la vita delle comunità cristiane.

La speranza per la ricostruzione

Dio “non abbandona mai il suo popolo”, ricorda infine l’organismo ecclesiale, esprimendo la speranza che i panamensi possano trovare nella solidarietà, nella collaborazione e nella comunione fraterna “cammini per la ricostruzione e il rinnovamento della speranza”.

Fonte Agensir