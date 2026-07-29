Esteri

Tensione tra Iran e Venezuela: convocato l’ambasciatore a Caracas

Il Ministero degli Esteri di Caracas ha convocato l'ambasciatore iraniano a seguito delle dichiarazioni del ministro Abbas Araghchi

Di redazione
Photo by Renan Braz: https://www.pexels.com/photo/venezuelan-protesters-gather-in-city-square-35524224/

Un’inaspettata crepa si è aperta nella storica alleanza tra Venezuela e Iran. Il Ministero degli Esteri di Caracas ha convocato l’ambasciatore iraniano a seguito delle dichiarazioni del ministro Abbas Araghchi, ritenute offensive per le istituzioni locali. In un clima di forte riassestamento geopolitico, la svolta diplomatica guidata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez verso Washington sta incrinando i rapporti con Teheran, segnando un possibile e decisivo punto di svolta.

La tensione diplomatica

“L’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Venezuela è stato convocato presso il Ministero degli Esteri venezuelano per consegnargli una nota di protesta in merito alle dichiarazioni sprezzanti e inappropriate rivolte alle istituzioni e alle autorità venezuelane”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri venezuelano. In un video che circola online, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe dichiarato, in merito ai negoziati con gli Stati Uniti, che l’Iran “non è il Venezuela”, una frase interpretata a Caracas come una svalutazione o un attacco ingiustificato verso la gestione politica locale.

Gli scenari

Questo raffreddamento nei rapporti tra Caracas e Teheran potrebbe rappresentare un punto di svolta, considerando che i due Paesi sono da sempre tradizionali alleati geopolitici. Dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Usa, tuttavia, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ripreso le relazioni diplomatiche con Washington, ricevendo critiche dall’Iran.

Fonte Ansa

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