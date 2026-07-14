Tensione in Medio Oriente: Teheran colpisce due petroliere degli Emirati nello Stretto di Hormuz

Sale la tensione nel Golfo Persico dopo che due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani nello Stretto di Hormuz. L’attacco ha causato la morte di un membro dell’equipaggio indiano e il ferimento di altre otto persone, alimentando il rischio di un’ulteriore escalation regionale. Abu Dhabi parla di una grave violazione del diritto internazionale e annuncia possibili contromisure. Intanto Donald Trump promette un’imminente offensiva militare contro l’Iran, accusando Teheran di aver infranto gli accordi.

Gli attacchi

Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro d’equipaggio. “Il Ministero della Difesa annuncia che le petroliere nazionali Mombasa e al-Bahiyah sono state colpite da due missili da crociera iraniani mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman”, si legge nella nota.

Le vittime

L’attacco ha provocato la morte di “un membro dell’equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri otto, quattro dei quali in modo grave”, ha aggiunto il dicastero emiratino. Tra i feriti, sei sono indiani e due ucraini, ha specificato Abu Dhabi aggiungendo che le petroliere hanno subito danni a seguito di incendi scoppiati a bordo, successivamente domati. Il Ministero della Difesa degli Emirati ha condannato “questo flagrante attacco, considerato una grave e chiara violazione del diritto internazionale, che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione”. Abu Dhabi ha quindi annunciato di “riservarsi pienamente il diritto di rispondere a questa escalation”

Le dichiarazioni di Trump

Il nuovo conflitto contro l’Iran “sarà molto veloce”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. “Attacchiamo stanotte e colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “Hanno rotto l’accordo, hanno scoperto che c’era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo Alla fine finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo: è folle e molto stupido”, ha detto ancora Trump.

Fonte Ansa