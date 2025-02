Tajani: “L’Italia svolge un ruolo attivo per la pace in Medio Oriente”

L’Italia, con la presenza del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al porto di Ashdod, attraverso il progetto “Food for Gaza”, ha donato 15 camion e 15 tonnellate di beni di prima necessità alla popolazione palestinese di Gaza. Questa iniziativa, sostenuta dal governo di Israele e dall’Autorità Nazionale Palestinese, riflette l’impegno di Roma nella risoluzione dei problemi mediante azioni concrete. Tajani ha sottolineato l’importanza di agire in modo serio e risolutivo per assistere le persone bisognose. Inoltre, ha annunciato l’ampliamento del progetto, prevedendo la consegna di protesi e la presenza di medici per migliorare l’assistenza sanitaria. Quest’ultima si realizza anche attraverso l’iniziativa di portare 14 bambini malati oncologici dalla Striscia in Italia per sottoporli alle cure necessari. Tale azione non solo risponde ai bisogni immediati, ma mira anche a costruire ponti di collaborazione e pace nel Medio Oriente.

Le parole di Tajani

“Food for Gaza può diventare un progetto da ribattezzare Italy for Gaza. Non siamo abituati a fare propaganda, siamo abituati ad agire. Io credo che un governo serio debba agire e risolvere i problemi delle persone che hanno bisogno del nostro aiuto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani consegnando al vicedirettore esecutivo del Pam, Carl Skau, le chiavi di 15 tir donati dall’Italia a sostegno della popolazione palestinese di Gaza al porto di Ashdod. Insieme ai mezzi sono state consegnate 15 tonnellate di beni di prima necessità, tra cui taniche per la distribuzione dell’acqua e beni volti a contrastare l’impatto dell’inverno. “Siamo qui per consegnare 15 camion che il governo italiano ha deciso di donare al Pam per la distribuzione di beni alimentari e non alimentari alla popolazione civile di Gaza.

Il progetto

Food for Gaza è un progetto che ha il sostegno del governo di Israele e Anp. Questa è una tappa del progetto e già sono arrivati grazie a sostegno di Israele, Giordania, Croce Rossa e Mezzaluna rossa carichi di beni alimentari e sanitari. Ora questi camion sono attrezzati per restare a Gaza, sono protetti e sono arrivati carichi di materiale non alimentare ma per rendere più agevole la vita, coperte e materassi”, ha spiegato Tajani. “Stiamo lavorando bene col Pam, ora andiamo avanti con una novità: abbiamo deciso alla sollecitazione della ministra Bernini di allargare il progetto Food for Gaza, che servirà anche ad aiutare con la consegna di protesi e la presenza di medici per favorire la collaborazione nell’assistenza sanitaria”, ha poi sottolineato Tajani che ha ringraziato per il sostegno al progetto il presidente del Piemonte Alberto Cirio, anche lui presente alla missione in Israele, e il comandante generale dei Carabinieri, che partecipano alla missione di controllo del valico di Rafah e alla missione di addestramento a Gerico, “credo che aumenteranno”.

L’aiuto ai bambini oncologici

Infine, il ministro ha ricordato l’iniziativa per portare in Italia 14 bambini malati oncologici dalla Striscia e “puntiamo ad accoglierne sempre di più”. “Noi siamo qui per aiutare come è tradizione italiana, vogliamo essere presenti in Medio oriente e svolgere un ruolo attivo per la pace“, ha concluso.

