Tajani: “L’Italia è a favore delle iniziative per la pace in Ucraina e Medio Oriente”

L’Italia lavora alla pace in Ucraina e in Medio Oriente, ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani a New York per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha inoltre detto che, nonostante i dazi, l’export italiano negli Usa cresce del 2% e Roma e Washington intendono cooperare nel settore dei minerali critici – in quest’ottica si inserisce il Memorandum d’Intesa Italia-Usa che Tajani firma insieme al Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio.

A favore della pace

“L’Italia è favorevole a tutte le iniziative che possano portare alla pace in Ucraina e Medio Oriente“. Lo ha detto Antonio Tajani a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Sosteniamo tutto ciò che può portare ad una pace giusta tra Ucraina e Russia – ha sottolineato il ministro degli Esteri -, ricordando sempre che c’è un Paese che ha invaso e un altro che è stato vittima di un’aggressione. Non possiamo dimenticare questo, ma lavoriamo tutti insieme per la pace”.

Usa-Italia per le materie prime

“Il prezzo delle materie prime è fondamentale oggi e c’è chiaramente un’egemonia da parte della Cina“. Lo ha detto Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima della firma con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio del Memorandum d’Intesa Italia-Usa sulla cooperazione nel settore dei minerali critici. “Dobbiamo creare un mercato alternativo per rendere più competitivi i nostri prodotti, da qui l’accordo con gli Stati Uniti così come lo abbiamo fatto con l’Argentina 10 giorni fa firmando un’altra intesa, quindi continuiamo ad andare avanti per sostenere la nostra politica industriale”, ha aggiunto.

L’export italiano

“Nonostante i dazi, continuiamo a investire negli Stati Uniti e ad esportare negli Stati Uniti”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine dell’inaugurazione del nuovo ufficio Simest a New York con il presidente di Simest Vittorio de Pedys, l’amministratore delegato Regina Corradini D’Arienzo e il presidente di Ice Matteo Zoppas. “I dati sono confortanti, nei primi mesi di quest’anno c’è stata una crescita del 2% dell’esportazioni“, ha sottolineato il ministro. “Questo vuol dire che la qualità dei nostri prodotti riesce a superare ogni ostacolo, quindi bisogna essere ottimisti. Credo che l’Italia possa continuare ad essere la quarta potenza commerciale mondiale”, ha aggiunto.

Mar Rosso e Bad el Mandeb

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che chiederà all’alta rappresentante della politica estera europea Kaja Kallas di rafforzare la missione Aspides “che è fondamentale per l’attraversamento del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb“. “Sono mesi che noi chiediamo che si possa andare avanti con una missione più forte”, ha detto il titolare della Farnesina a margine dell’Assemblea dell’Onu. “Serve la partecipazione di altri Paesi europei per renderla più efficace e proteggere il maggior numero possibile di navi mercantile, tenendo conto che il 40% il traffico marittimo italiano passa per quella rotta”.

Fonte Ansa