Tajani: “L’Italia cresce sui mercati internazionali, export in aumento del 4,5%”

L’export italiano mantiene ancora il segno più nel primo semestre del 2026 e migliora rispetto allo stesso periodo del 2025. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione in Sud America, commenta positivamente i dati dell’Istat che vedono un aumento del 4,5% delle esportazioni di beni italiani e la crescita del 4,4% dell’export manifatturiero. “Sono numeri che raccontano la forza e la competitività delle nostre imprese e del Made in Italy”, scrive su X il titolare della Farnesina.

Il commento di Tajani

“L’Italia continua a crescere sui mercati internazionali. I dati Istat certificano che nei primi sei mesi del 2026 le esportazioni italiane di beni sono aumentate del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato importante, accompagnato dalla crescita del 4,4% dell’export manifatturiero. Sono numeri che raccontano la forza e la competitività delle nostre imprese e del Made in Italy. La mia missione in Argentina e Brasile serve a questo: a creare le condizioni perché le aziende italiane possano investire, innovare e conquistare nuovi mercati”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Fonte Ansa