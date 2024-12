Pace in Ucraina

Il vicepremier Antonio Tajani ha ribadito infatti che “abbiamo detto che le armi italiane non possono essere utilizzate in territorio russo perché non vogliamo che siano usate per un’offensiva, ma siano usate soltanto per la difesa, per proteggere la popolazione civile ucraina. L’Ucraina sa bene che le nostre armi non possono essere usate in territorio russo, perché noi non siamo in guerra con la Russia. La nostra posizione è molto chiara fin dall’inizio: difesa dei diritti dell’Ucraina, ma cercando di costruire la pace che sia una pace giusta, cioè quella che garantisce l’indipendenza e la libertà dell’Ucraina“.