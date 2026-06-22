Svizzera: terminati i primi colloqui tra Teheran e Washington

Si è concluso in un clima definito costruttivo e positivo il primo colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. Secondo i mediatori di Pakistan e Qatar, le parti hanno concordato l’apertura di un canale di comunicazione per prevenire incidenti nello Stretto di Hormuz e una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro i prossimi sessanta giorni.

I colloqui

Il primo dei colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti si è concluso. Lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un’atmosfera costruttiva e positiva e aggiungendo che l’Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni.

Fonte Ansa