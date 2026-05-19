Esteri

Sudan: drone colpisce il mercato principale di Ghubaysh

Testimoni, tra cui una fonte medica, affermano che un drone ha colpito l'affollato mercato della città di Ghubaysh, nel Kordofan occidentale, facendo 28 vittime

Di redazione
Sudan. Foto di Faruk Tokluoğlu: https://www.pexels.com/it-it/foto/citta-strada-veicolo-trasporto-12823522/

In Sudan si combatte la guerra dei droni. Altre 28 vittime e 23 feriti causati dall’attacco di un drone che ha colpito il mercato nella città di Ghubaysh, nel Kordofan occidentale, sotto il controllo dei paramilitari. Due testimoni hanno riferito che il velivolo senza pilota abbia colpito un ristorante, un altro avrebbe invece affermato che ha prima distrutto un veicolo delle forze paramilitari, uccidendo tre persone a bordo, per poi colpire il locale.

Cos’è successo

Un drone in Sudan ha ucciso 28 persone e ne ha ferite altre 23 colpendo un mercato nella città di Ghubaysh, controllata dalle forze paramilitari e ubicata nello Stato del Kordofan Occidentale: lo hanno riferito una fonte medica e tre testimoni. Due testimoni hanno affermato che il drone ha colpito un ristorante affollato nel mercato principale della città attribuendo l’attacco all’esercito sudanese, in guerra civile contro i paramilitari da aprile 2023.Un altro testimone ha dichiarato che il drone ha prima colpito un veicolo delle forze paramilitari “uccidendo tre persone a bordo e distruggendo il mezzo prima di colpire il ristorante”. Una fonte medica ha detto che i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ghubaysh.

Fonte Ansa

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