Stati Uniti-Russia: gli scenari dopo lo stop delle sanzioni a Mosca per 60 giorni

L’amministrazione statunitense prende tempo sul congelamento delle nuove sanzioni contro la Russia, scegliendo una pausa di 60 giorni per valutarne le possibili conseguenze economiche. Donald Trump ha definito la propria decisione una scelta positiva per gli Stati Uniti e per il mondo, senza anticiparne tutti i dettagli. A chiarire le motivazioni della sospensione è stato il segretario di Stato Marco Rubio, che ha richiamato l’impatto potenziale di sanzioni e dazi sull’economia internazionale e americana.

Le dichiarazioni

“Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma lo scopriremo, e lo scoprirete anche voi. È un’ottima decisione: sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale”. Così Donald Trump alla domanda di chiarimenti sul congelamento dell’applicazione delle nuove sanzioni alla Russia previste dal Graham Act, in base al suo ordine esecutivo firmato venerdì sera. “La questione con l’Iran sta procedendo molto bene”, ha aggiunto il presidente Usa, in un breve incontro coi media durante una cena tenuta sabato sera a favore di ‘Maga Inc’ a Mar-a-Lago.

Le motivazioni

La decisione di Donald Trump di esentare la Russia dalle nuove sanzioni previste dal ‘Graham Act’ consiste in una pausa di 60 giorni, finalizzata ad “analizzare” le ripercussioni che le stesse misure possono generare sull’economia globale, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando alla Joint Base Andrews prima di partire per l’Uzbekistan e l’India. “Il presidente intende sfruttare questo periodo di 60 giorni per analizzare, in un certo senso, l’impatto sia delle sanzioni sia dei dazi sull’economia mondiale, e persino su quella americana”, ha spiegato Rubio.

Fonte Ansa