Esteri

Stati Uniti-Iran: Vance in Svizzera per i negoziati con Teheran sul nucleare

Il vicepresidente Usa punta a rafforzare la tregua e rilanciare il dialogo anche sul fronte israelo-libanese

Di redazione
Foto di Ari Dinar su Unsplash

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato in Svizzera per l’avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani sul programma nucleare di Teheran. I colloqui mirano a consolidare il fragile accordo provvisorio che ha posto fine alla guerra in Iran e a favorire nuovi passi diplomatici. Prima della partenza, Vance ha ribadito che Washington resta impegnata anche nella gestione della situazione tra Israele e Libano.

I negoziati

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Svizzera per l’avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Lo riporta l’Ap.

Le dichiarazioni

“Dobbiamo continuare” a gestire la situazione fra Israele e Libano, aveva detto il vicepresidente prima di partire. Affermando che può stare solo uno o due giorni, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano. “Queste sono le due cose su cui siamo concentrati”.

Fonte Ansa

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