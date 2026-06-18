Stati Uniti-Iran: firmato il memorandum di pace

L’accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra è entrato ufficialmente in vigore con la firma elettronica del memorandum d’intesa da parte di entrambe le delegazioni. La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump ha sottoscritto il documento, già firmato digitalmente dal vicepresidente JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf. Anche Teheran ha confermato la conclusione dell’intesa, che segna un passaggio decisivo nel percorso verso la cessazione del conflitto.

La firma dell’accordo

La Casa Bianca conferma che Donald Trump ha firmato il memorandum of understanding con l’Iran. Secondo quanto riferito da un funzionario americano, l’accordo era stato firmato elettronicamente domenica da JD Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, alla presenza di Trump.

La conferma iraniana

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha confermato che il memorandum d’intesa con gli Stati Uniti è stato firmato in via elettronica. Parlando all’emittente statale Press TV, Baghaei ha affermato che l’accordo è stato ora formalmente firmato da entrambe le parti in via elettronica. Lo riporta al Jazeera.

L’entrata in vigore

L’Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il loro memorandum of understanding per mettere fine alla guerra. Lo riporta Axios citando due fonti americane. La firma è stata “digitale” e ora il memorandum è in vigore. Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum of understanding con l’Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Fonte Ansa