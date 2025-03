Stati Uniti, firmato l’ordine per rendere l’inglese la lingua ufficiale

Attraverso un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, l’inglese è ufficialmente la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Questa disposizione annulla il mandato federale di Bill Clinton in riguardo all’assistenza linguistica da fornire a coloro che non si esprimevano in inglese.

L’ordine esecutivo

Come anticipato nei giorni scorsi, Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che stabilisce l’inglese come la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Si tratta di una novità assoluta poiché nei suoi quasi 250 anni di storia gli Usa non hanno mai avuto una lingua ufficiale a livello federale. L’ordine esecutivo annulla il mandato federale di Bill Clinton che obbligava le agenzie a fornire assistenza linguistica a chi non parla inglese.

Le dichiarazioni

“Nell’accogliere i nuovi americani, una politica volta a incoraggiare l’apprendimento e l’adozione della nostra lingua nazionale renderà gli Stati Uniti una casa condivisa e consentirà ai nuovi cittadini di realizzare il sogno americano”, si legge nella nota della Casa Bianca che annuncia la firma dell’ordine esecutivo. “Parlare inglese non solo apre le porte a livello economico, ma aiuta i nuovi arrivati a impegnarsi nelle loro comunità, a partecipare alle tradizioni nazionali e a restituire qualcosa alla nostra società”.

Fonte: Ansa