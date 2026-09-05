Stati Uniti e Messico: al via le operazioni congiunte contro i droni dei cartelli

La frontiera tra Stati Uniti e Messico diventa anche un campo di battaglia tecnologico contro i cartelli della droga e le reti di traffico di migranti. I due Paesi hanno intensificato la cooperazione per individuare e neutralizzare i droni impiegati per sorvegliare i movimenti delle forze di sicurezza e individuare i tratti meno controllati del confine. Un dispositivo che combina scambio di informazioni, pattugliamenti coordinati e sistemi antidroni, mentre resta aperto il confronto sulle tecnologie più avanzate.

Le operazioni congiunte

Stati Uniti e Messico stanno coordinando operazioni contro i droni utilizzati dai cartelli della droga e dalle reti di traffico di migranti lungo la frontiera comune. Lo ha confermato il ministro della Difesa messicano, Ricardo Trevilla Trejo, spiegando che la cooperazione prevede scambi di informazioni e “operazioni specchio”, con pattugliamenti effettuati dai due Paesi ciascuno sul proprio territorio.

I sistemi impiegati

Il Messico ha attualmente 165 sistemi antidroni dispiegati lungo il confine settentrionale e, secondo Trevilla, sta ottenendo “buoni risultati”. Il ministro ha tuttavia escluso per il momento l’acquisto dei sistemi laser ad alta energia utilizzati dagli Stati Uniti per neutralizzare i droni dei cartelli. La cooperazione mira in particolare a contrastare l’uso dei velivoli senza pilota per individuare i punti della frontiera meno sorvegliati e facilitare il passaggio di droga e migranti.

Fonte Ansa